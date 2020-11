Студия Creative Assembly анонсировала новое дополнение для Total War: Warhammer II. Оно называется The Twisted and the Twilight и включает подборку свежего контента.

Грядущее расширение добавит в знаменитую стратегию две фракции, Вестники Ариэль и Клан Моулдера, стольких же лордов и героев. Кроме того, в игре появятся девять новых отрядов, шесть элитных боевых единиц, уникальные задания и много другого.

The Twisted and the Twilight выйдет 3 декабря на ПК.