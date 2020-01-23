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Для Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands вышел новый апдейт – размером 21 ГБ

Опубликовано: вчера, 16:54:05
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Мультиплеерный шутер Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands вышел практически три года назад – несмотря на это, компания Ubisoft до сих пор продолжает поддерживать его. Сегодня вот игра получила свежее обновление, которое весит аж 21 гигабайт.

Апдейт добавил новые пушки, журнал добычи и инструменты в режим Mercenary. Также в Wildlands появилась так называемая адаптивная система, позволяющая запускать матчи до достижения предельного количества геймеров.

А еще обновление исправляет ошибки с подбором игроков (бесконечное ожидание, невозможность найти сессию), удаляет некоторые невидимые стены и правит множество других багов. Кроме того, отныне пользователи должны терять меньше денег после гибели в режиме Mercenary.

 

Скриншот игры Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

 

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