Для Europa Universalis IV анонсировали новое DLC – Emperor

Только что компания Paradox Interactive анонсировала для своей глобальной стратегии Europa Universalis IV новое дополнение под названием Emperor. DLC будет связано с религией, экспансией и революцией, а его премьера состоится в течение 2020 года на PC.

Внимание Europa Universalis IV: Emperor будет сосредоточено на европейских нациях. Теперь, играя за Папскую область, вы сможете собирать десятину, издавать буллы, назначать кардиналов и совершать другие действия, влияющие на христианский мир. У Священной Римской Империи появятся новые события, склоняющие страну к централизованной монархии или к децентрализованной конфедерации. Кроме того, механика революций будет значительно переделана, из-за чего консервативным государствам придется тщательно оберегать свои границы и активно действовать против новых течений.

А еще в Europa Universalis IV добавят систему гегемоний с различными наградами за успешную экспансию. Среди прочих особенностей также выделяются: новые возможности для европейских религий, более двадцати уникальных древ с заданиями, новые эвенты и многое другое.