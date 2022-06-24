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Для Dead Cells вышло новое бесплатное дополнение

Опубликовано: 6 час. 11 мин. назад
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Студия Motion Twin объявила о выходе нового бесплатного дополнения Breaking Barriers для Dead Cells. Оно привнесет в игру более гибкую кастомизацию интерфейса и небольшую корректировку баланса. Теперь игроки могут настроить забег под себя, сделав геймплей более гибким.

В посвященном апдейту ролике, авторы рассказывают о новых элементах настроек. Одними из них стала возможность изменять размеры и цвет шрифта, сделав его более удобным для чтения. В целом, изменить теперь можно практически любой элемент интерфейса, будь то его прозрачность или размер восклицательного знака перед атакой врага.

Breaking Barriers добавляет в Dead Cells новый режим – Assist Mode. В нем можно настроить параметры, непосредственно влияющие на игровой процесс, например количество жизней и урон от врагов и ловушек. В нем же можно полностью открыть карту, что позволит быстрее проходить уровни и не теряться на локациях.

Напоследок авторы переработали восемь видов оружия и снизили стоимость оружия, встречающегося на ранних этапах прохождения Dead Cells.

Breaking Barriers update (Accessibility options & Assist Mode)
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