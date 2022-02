Компания Techland опубликовала новый трейлер экшена Dying Light 2 Stay Human, который уже сегодня станет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В ролике кадры геймплея сопровождаются мнениями журналистов о проекте...

ИГРЫ

Первый трейлер The Wolf Among Us 2

В ходе сегодняшней трансляции, посвященной нуарному приключению The Wolf Among Us 2, студия Telltale продемонстрировала первый официальный трейлер проекта. В нем Бигби сталкивается со сказочными обитателями страны Оз...