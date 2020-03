DLC Off The Grid для Two Point Hospital отложили

Студия Two Point уже сегодня должна была выпустить новое дополнение Off The Grid для своего симулятора больницы Two Point Hospital. Однако не судьба: из-за ошибки в предрелизном билде девелоперам пришлось перенести расширение на 25 марта 2020.

Баг был найден тестировщиками, которые обнаружили, что Two Point Hospital попросту вылетает при достижении определенных условий. Авторы уверяют, что уже добрались до корней проблемы и занялись устранением ошибок.

DLC Off The Grid предложит новые механики, связанные с борьбой за экологию, и откроет несколько локаций. Вдобавок в Two Point Hospital появятся кабинеты с новой аппаратурой, небольшая история и около 35 причудливых болезней.