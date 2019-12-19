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DLC Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot для Borderlands 3 уже доступно

Опубликовано: 42 мин. назад
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Сегодня безумный шутер Borderlands 3 получил не менее безумное дополнение под названием Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot. Дебютное DLC является сюжетным, распространяется платно и доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot отправит Искателей Хранилища в логово дьявола – планетарное казино знаменитого Красавчика Джека. Героям предстоит ограбить это опасное место, в чем им поможет ловкая Мокси – она расскажет об уязвимостях казино и его охране, а также предоставит другую полезную информацию. Помимо красочных локаций, дополнение предложит новые квесты, пушки и предметы кастомизации.

Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot Launch Trailer
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