DLC Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot для Borderlands 3 уже доступно

Сегодня безумный шутер Borderlands 3 получил не менее безумное дополнение под названием Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot. Дебютное DLC является сюжетным, распространяется платно и доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot отправит Искателей Хранилища в логово дьявола – планетарное казино знаменитого Красавчика Джека. Героям предстоит ограбить это опасное место, в чем им поможет ловкая Мокси – она расскажет об уязвимостях казино и его охране, а также предоставит другую полезную информацию. Помимо красочных локаций, дополнение предложит новые квесты, пушки и предметы кастомизации.