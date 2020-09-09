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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Dirt 5 выйдет на Xbox Series X/S одновременно с запуском консолей

Опубликовано: 09.09.2020 18:03:46
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Разработчики Dirt 5 из студии Codemasters изначально планировали выпустить игру 9 октября. Затем релиз сместили на 16 октября, а потом и вовсе на 6 ноября. Судя по всему, это делалось, чтобы гоночный проект вышел в аккурат перед запуском новых консолей Xbox.

Codemasters объявила, что на Xbox Series X и Xbox Series S Dirt 5 будет доступна уже 10 ноября, то есть в день релиза приставок. А вот когда она появится на PlayStation 5 пока неизвестно, так как Sony продолжает молчать насчет цены и даты запуска своей консоли.

Gameplay Trailer - New York Ice Racing Under Fireworks
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