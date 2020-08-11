Dirt 5 выйдет на неделю позже

Разработчики из студии Codemasters на официальном аккаунте франшизы Dirt в Twitter объявили, что пятая часть серии выйдет на ПК (Steam), PS4 и Xbox One на неделю позже запланированного срока – 16 октября 2020 года. Владельцы издания Amplified Edition получат доступ к игре на три дня раньше. С чем связан такой небольшой перенос даты релиза создатели не сообщили.

На консолях следующего поколения Dirt 5 появится до конца текущего года. Точные сроки не называются, так как пока неизвестно, когда именно состоится запуск PlayStation 5 и Xbox Series X. В сообщении Codemasters также поблагодарила аудиторию за внимание к проекту и пообещала рассказать много подробностей о нем ближе к релизу.

Напомним: Dirt 5 представляет собой гоночный симулятор с множеством видов машин, трасс и несколькими режимами. Сюжетная кампания игры включает 130 заездов.