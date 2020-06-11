Динозавры Second Extinction с Summer of Gaming 2020

Анонсированная месяц назад Second Extinction, где игроки смогут выступить против целых армий динозавров в попытке отвоевать Землю, обзавелась новым видео с Summer of Gaming 2020. Одиннадцать минут геймплея вперемешку с комментариями разработчиков позволяют ощутить динамику отстрела мутировавших доисторических животных, а также оценить проект визуально.

Напомним, что бета-тестирование Second Extinction на ПК должно стартовать уже этим летом. Позже игра появится на консолях Xbox Series X и Xbox One.