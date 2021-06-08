Devolver Digital анонсировала экосимулятор Terra Nil

Компания Devolver Digital представила новую игру под названием Terra Nil, разработкой которой занимаются Free Lives, создатели Broforce. Проект посвящен восстановлению экосистемы, а его релиз состоится на ПК, однако с датой релиза еще не определились.

В Terra Nil игрокам предстоит глобально омолодить окружающую среду, пройдя через несколько этапов восстановления планеты, среди которых полив и культивирование почвы, исправление климата и переработка здания, которые для этого использовались. Вы сможете путешествовать по планете, восстанавливая разные географические регионы, имеющие свои проблемы, свою флору и фауну.

Если вас заинтересовала игра, вы сможете получить доступ к ее демоверсии с 16 июля в рамках Steam Next Fest.