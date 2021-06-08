НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
221
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)Скриншоты (6)

Devolver Digital анонсировала экосимулятор Terra Nil

Опубликовано: 7 час. 58 мин. назад
Поделиться:  

Компания Devolver Digital представила новую игру под названием Terra Nil, разработкой которой занимаются Free Lives, создатели Broforce. Проект посвящен восстановлению экосистемы, а его релиз состоится на ПК, однако с датой релиза еще не определились.

В Terra Nil игрокам предстоит глобально омолодить окружающую среду, пройдя через несколько этапов восстановления планеты, среди которых полив и культивирование почвы, исправление климата и переработка здания, которые для этого использовались. Вы сможете путешествовать по планете, восстанавливая разные географические регионы, имеющие свои проблемы, свою флору и фауну.

Reveal Trailer

Если вас заинтересовала игра, вы сможете получить доступ к ее демоверсии с 16 июля в рамках Steam Next Fest.

Вам также может быть интересно
Дебютный геймплей Horizon Forbidden West Sony провела трансляцию State of Play, посвященную дебюту игрового процесса экшена Horizon Forbidden West от Guerrilla Games. Ролик демонстрирует PS5-версию проекта (он также выйдет и на PS4), показывая как геймплей... Дебютный геймплей Horizon Forbidden West God of War: Ragnarok не выйдет в этом году В блоге PlayStation было опубликовано интервью с главой PlayStation Studios Херменом Хюльстом, в котором он рассказал о том, что можно ожидать в будущем от компании. Там он упомянул о двух масштабных сюжетных проектах... God of War: Ragnarok не выйдет в этом году
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
43 мин. назад0Оценки Ratchet & Clank: Rift Apart 7 час. 58 мин. назад0Devolver Digital анонсировала экосимулятор Terra Nil вчера, 20:05:130Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine 07.06.2021 09:32:161Новый трейлер Chernobylite 04.06.2021 21:31:342King's Bounty II доступна для предзаказа 04.06.2021 17:57:521Трейлер к запуску Sniper Ghost Warrior Contracts 2 04.06.2021 11:07:050Дополнение The Battle of Steeltown для Wasteland 3 уже на ПК
Новости игр
Трансляция Warhammer Skulls ShowcaseИГРЫ Трансляция Warhammer Skulls Showcase Сегодня в 20:00 МСК компания Games Workshop проведет трансляцию Warhammer Skulls Showcase в рамках недельного мероприятия, посвященного играм Warhammer и Warhammer 40000... Дополнение The Battle of Steeltown для Wasteland 3 уже на ПКИГРЫ Дополнение The Battle of Steeltown для Wasteland 3 уже на ПК Компания inXile Entertainment выпустила новый трейлер Wasteland 3, посвященный выходу первого глобального дополнения The Battle of Steeltown на ПК. Консольный же релиз состоится 9 июня из-за непредвиденных технических проблем... King's Bounty II доступна для предзаказаИГРЫ King's Bounty II доступна для предзаказа 1C Entertainment и Deep Silver выпустили свежий трейлер King's Bounty II. В нем разработчики объявили о старте предварительных заказов игры. Заранее приобрести проект можно на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six QuarantineCtrl + стрелка вправо