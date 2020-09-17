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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Devil May Cry 5 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Опубликовано: 11 час. 29 мин. назад
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Стало известно, что Devil May Cry 5 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X в день релиза консолей, что значит – 10 ноября на Xbox Series X и 12 ноября в США и 19 ноября в Европе на PS5. Разработчики обещают возможность играть с включенной трассировкой лучей в разрешении 4K при 30 fps, FullHD при 60 fps или в даже при 120 кадрах в секунду, но без значительного улучшения качества картинки по сравнению с оригинальной версией. Естественно, для такой частоты потребуется телевизор или монитор поддерживающие данный режим.

Но улучшения графики – далеко не все, чем порадует игроков Devil May Cry 5 Special Edition. В DMC5SE будет добавлен турбо режим (1.2x обычной скорости), сложность Легендарный Темный Рыцарь, а также возможность играть за Вирджила.

Special Edition - Announcement Trailer
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kostya612 писал(а):
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