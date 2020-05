Детальнее о геймплее в дневнике разработчиков The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2

The Last of Us: Part 2 PS4

Компания Naughty Dog продолжает серию дневников о различных аспектах The Last of Us: Part 2. Первая часть были посвящена сюжету, а вторая рассказывает об игровом процессе.

По сравнению с Джоелем, который был главным играбельным персонажем The Last of Us большую часть времени, Элли гораздо меньше, но более ловкая. Поэтому разработчики добавили в игру кнопку прыжка, чтобы она могла взбираться на высокие поверхности, получая тем самым преимущество над врагами в боях. Также девушка сможет заползать под различные структуры и прятаться от неприятелей, поэтому последние стали умнее и будут искать ее под ними.

Еще один элемент геймплея – возможность уворачиваться от вражеских атак, чтобы выполнять контрудары. Это также даст шанс Элли сбежать, если ситуация сильно накалится. Кроме этого, девушка сможет крафтить важные для выживания вещи из найденных на локациях предметов.