Детали Project CARS 3 и новый трейлер

Slightly Mad Studios раскрыла некоторые детали автосимулятора Project CARS 3, релиз которого состоится 28 августа на ПК, PS4 и Xbox One.

В игре представлена система прогресса. Независимо от того, участвуете ли вы в режиме Карьеры против переработанного искусственного интеллекта, соревнуетесь в мультиплеере или играете в новом режиме Breakout, вы всегда получаете опыт. За каждый уровень начисляется денежное вознаграждение и открывается больше машин в автосалоне, которые можно покупать за кредиты.

В Project CARS 3 в режиме Карьеры игроков ждет 192 события, на прохождение которых потребуется более 40 часов. Чтобы выполнить все задания, придется приобрести множество различных автомобилей, так как одна машина не подойдет для всех заездов.