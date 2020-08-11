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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7

Детали новой BioShock от Cloud Chamber

Опубликовано: вчера, 17:49:03, Sailas77
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Еще в конце прошлого года стало известно, что студия Cloud Chamber и издательство 2K Games создают новую BioShock. А сейчас благодаря списку вакансий на сайте разработчиков появились первые детали об игре.

Для продолжения серии избрали движок Unreal Engine 4. Пользователей ждет полностью новый мир, что намекает на мягкий перезапуск франшизы. То есть игра не отменит события предыдущих частей, но и не будет с ними связана. Мир обещают сделать живым и реализовать в нем вручную созданные декорации.

В следующей BioShock также будет стрельба с видом от первого лица. Она будет легкой в освоении, но в то же время предоставит простор для экспериментов и формирования собственного стиля боя в «реактивном мире». Видимо, разработчики намекают на высокую динамику в драках, обилие оружие и плазмидов – эликсиров, дающих активные навыки.

 

Скриншот игры Bioshock Infinite

 

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новыестарые7 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 59 мин. назад
Ну без Кена Левина умудрились же сделать Bioshock 2. Он, конечно, самый слабый из трилогии, но все равно как отдельная игра весьма неплох.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 57 мин. назад
Rega-002 писал(а):
а мож наоборот
А может нет
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 19:19:15
andystorm писал(а):
Вот только Кен Левин не будет принимать участие в разработке, что очень обидно.
а мож наоборот
Геймер
andystorm (уровень 4)вчера, 19:10:50
Вот только Кен Левин не будет принимать участие в разработке, что очень обидно.
Игровой разум
Прометей (уровень 29)вчера, 18:27:22
Ждём подробностей
Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)вчера, 18:24:04
miharozhnov писал(а):
Слухи ни о чём, я тоже могу так про любую игру сказать - в новой Сall of Duty будет стрельба и новое место действия. Просто из пальца высасанно, честное слово.
Это информация из сайта разработчиков. Если Вам не нравится, кто же виноват. Инфы немного, но новые сведения есть.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)вчера, 18:13:14
Слухи ни о чём, я тоже могу так про любую игру сказать - в новой Сall of Duty будет стрельба и новое место действия. Просто из пальца высасанно, честное слово.
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