Детали новой BioShock от Cloud Chamber

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Еще в конце прошлого года стало известно, что студия Cloud Chamber и издательство 2K Games создают новую BioShock. А сейчас благодаря списку вакансий на сайте разработчиков появились первые детали об игре.

Для продолжения серии избрали движок Unreal Engine 4. Пользователей ждет полностью новый мир, что намекает на мягкий перезапуск франшизы. То есть игра не отменит события предыдущих частей, но и не будет с ними связана. Мир обещают сделать живым и реализовать в нем вручную созданные декорации.

В следующей BioShock также будет стрельба с видом от первого лица. Она будет легкой в освоении, но в то же время предоставит простор для экспериментов и формирования собственного стиля боя в «реактивном мире». Видимо, разработчики намекают на высокую динамику в драках, обилие оружие и плазмидов – эликсиров, дающих активные навыки.