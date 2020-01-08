Детали дополнения Kraken для The Surge 2

Компания Deck13 представила тизер нового дополнения для ролевого экшена The Surge 2 под названием Kraken, релиз которого состоится 16 января на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Расширение добавит в игру часы сюжетного контента с новой историей, новую локацию, а также множество нового оружия, доспехов и частей экипировки.

В дополнении вы окажитесь на огромном списанном авианосце VBS Krakow, переделанном в убежище для богатых и знаменитых, где вам предстоит узнать всю правду об этом заброшенном военном корабле.