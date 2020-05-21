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Детали DLC Bounty of Blood: A Fistful of Redemption для Borderland 3

Опубликовано: 4 час. 27 мин. назад
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Gearbox раскрыли детали третьего платного дополнения для Borderland 3, получившего название Bounty of Blood: A Fistful of Redemption. В нем предстоит сразиться против кровожадной банды «Дьявольские всадники» на планете Геенна. Бандиты терроризируют небольшой городок Вестиг, и чтобы с ними справиться, необходимо будет заручиться поддержкой местных жителей.

Также аддон добавляет новых персонажей: бывшего борца Джуно и гида Роуз, которая отлично владеет пистолетом и катаной. Ваши действия будут влиять на Вестиг, к примеру, в нем могут появиться новые магазины и даже кинотеатр, а NPC будут изменяться в зависимости от принятых вами решений в побочных миссиях.

Релиз Bounty of Blood: A Fistful of Redemption состоится 25 июня.

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