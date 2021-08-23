Детали альфы Call of Duty: Vanguard для пользователей PlayStation

Разработчики недавно анонсированной Call of Duty: Vanguard рассказали о деталях альфа-тестирования игры, которое будет доступно эксклюзивно пользователям PS5 и PS4. Сегодня с 13:00 МСК они смогут начать предварительную загрузку альфы, а с 27 августа в 20:00 МСК получат возможность оценить проект. Продлится тестирование до 29 числа 20:00 МСК.

Пользователям будут доступен новый инновационный режим Champion Hill, события которого проходят на одной большой карте, разделенной на пять секций, где все игроки начинают с одинаковой экипировки. За полученные деньги после убийства врагов и сбора лута на карте пользователи смогут приобрести улучшение для оружия, новые перки, снаряжение и другое.