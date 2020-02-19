Desperados 3 – новый трейлер и более точная дата релиза

Издательство THQ Nordic и студия Mimimi Productions представили сегодня новый трейлер Desperados 3, посвященный еще одному игровому герою по имени Док МакКой. Также появилась информация о более точной дате релиза игры – лето 2020 года для PC, PS4 и Xbox One.

Юные года Док МакКой провел в Англии, изучая медицину. Затем он отправился на поиски приключений, оказавшись в итоге на полях сражений Гражданской войны в США. Какое-то время герой служил полевым медиком, но затем оставил это бессмысленное противостояние и перешел на вольные хлеба – в виде наемного убийцы. Теперь Док известен как человек, который не задает лишних вопросов и беспрекословно выполняет свою работу.