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Демонстрация способности главной героини Life is Strange: True Colors

Опубликовано: 7 мин. назад
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Во время Square Enix Presents разработчики Life Is Strange: True Colors показали новое видео игры, где продемонстрировали в действии способность главной героини Алекс Чэн. Как известно, девушка наделена возможностью чувствовать различные эмоции окружающих ее людей. Уникальная сила Алекс влияет на ее отношения с другими, на появление новых реплик в диалогах и на принимаемые решения, а пользоваться эмпатией она сможет с самого начала игры.

Напомним, что релиз Life Is Strange: True Colors состоится 10 сентября 2021 года на  ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia.

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