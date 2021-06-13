Демонстрация способности главной героини Life is Strange: True Colors

Во время Square Enix Presents разработчики Life Is Strange: True Colors показали новое видео игры, где продемонстрировали в действии способность главной героини Алекс Чэн. Как известно, девушка наделена возможностью чувствовать различные эмоции окружающих ее людей. Уникальная сила Алекс влияет на ее отношения с другими, на появление новых реплик в диалогах и на принимаемые решения, а пользоваться эмпатией она сможет с самого начала игры.

Напомним, что релиз Life Is Strange: True Colors состоится 10 сентября 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia.