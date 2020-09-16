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Демонстрация геймплея Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Опубликовано: вчера, 23:32:40
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Презентация PlayStation 5 Showcase не могла пройти без одного из главных эксклюзивов Sony – Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Разработчики показали около семи минут игрового процесса, заснятого на PlayStation 5 – в высоком разрешении с невероятной детализацией. Но если вы не планируете сразу переходить на железо следующего поколения, поиграть в новую главу Человека-паука можно будет и на PlayStation 4, позже загрузив версию для новой консоли.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет вместе с поступлением консоли PS5 в продажу – 12 ноября в США и 19 ноября в Европе.

Gameplay Demo
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