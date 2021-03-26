Демонстрация геймплея Back 4 Blood

Следом за объявлением о переносе релиза кооперативного шутера Back 4 Blood с июня на октябрь, разработчики из Turtle Rock Studios не упустили возможность показать во время Future Games Show презентацию геймплея. Также в комментариях от создателей проекта рассказывается о системе карточек, которая позволит сделают шутер реиграбельным. С их помощью можно будет улучшить качество предметов и оружия, находимого на карте, увеличить максимальное количество коктейлей Молотова и аптечек, которые смогут переносить ваши герои, и многое другое.