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Демонстрация геймплея Back 4 Blood

Опубликовано: 9 час. 3 мин. назад
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Следом за объявлением о переносе релиза кооперативного шутера Back 4 Blood с июня на октябрь, разработчики из Turtle Rock Studios не упустили возможность показать во время Future Games Show презентацию геймплея. Также в комментариях от создателей проекта рассказывается о системе карточек, которая позволит сделают шутер реиграбельным. С их помощью можно будет улучшить качество предметов и оружия, находимого на карте, увеличить максимальное количество коктейлей Молотова и аптечек, которые смогут переносить ваши герои, и многое другое.

Gameplay and Developer Presentation - Future Games Show
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