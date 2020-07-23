Дебютный трейлер новой части Fable

Состоялся официальный анонс Fable – новой части в популярной серии, которая должна стать перезапуском франшизы. На этот раз проект находится в ответственных руках ребят из Playground Games, хорошо показавших себя в разработке гоночных проектов. Что у них получится с ролевой игрой, увидим в будущем.

Представленный трейлер мало что может сказать о самой игре – он просто показывает правдивую картину из жизни, пусть и фэнтезийного мира. Релиз Fable ожидается на Xbox Series X и ПК, дата пока остается неизвестной.