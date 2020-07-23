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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 6
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Дебютный трейлер новой части Fable

Опубликовано: 9 час. 52 мин. назад
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Состоялся официальный анонс Fable – новой части в популярной серии, которая должна стать перезапуском франшизы. На этот раз проект находится в ответственных руках ребят из Playground Games, хорошо показавших себя в разработке гоночных проектов. Что у них получится с ролевой игрой, увидим в будущем.

Представленный трейлер мало что может сказать о самой игре – он просто показывает правдивую картину из жизни, пусть и фэнтезийного мира. Релиз Fable ожидается на Xbox Series X и ПК, дата пока остается неизвестной.

Official Announce Trailer
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Заместитель подручного
VladPlasmius (уровень 19)6 час. 58 мин. назад
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)8 час. 23 мин. назад
Думал серия померла, а нет ещё воняет bad
Гранд-мастер джедай
MrOrcman (уровень 18)8 час. 30 мин. назад
Это замечательно, главное чтобы на 3-ю часть не была похожа
Игровой разум
Artorias (уровень 24)9 час. 45 мин. назад
Во тэту игру я больше всех ждал ура эта свершилась.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)9 час. 46 мин. назад
Моя прелеееесть heart
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 46 мин. назад
А вот и главный анонс подъехал) правда никакой конкретики, даже не понятно, номерная ли это часть, или перезапуск серии, цифры нет. И даты релиза нет.
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