Дебютный трейлер Men of War II: Arena – бета начнется в марте

Men of War II: Arena ПК / Mac

Компания 1C и студия Best Way работают сейчас над сессионным экшеном Men of War II: Arena – игрой, которая собирается оживить легендарную серию «В тылу врага». Сегодня девелоперы представили геймплей новинки в дебютном трейлере.

Вдобавок стало известно, что уже 31 марта 2020 года начнется закрытое бета-тестирование Men of War II: Arena. Записаться можно на официальном сайте, где также продаются премиальные издания игры с гарантированным доступом к бете.

В Men of War II: Arena геймерам предстоит участвовать в сетевых сражениях для десяти пользователей. Кроме того, в игре появится и сюжетная кампания для одиночного или кооперативного прохождения.