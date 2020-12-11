Дебютный трейлер геймплея Back 4 Blood

В 2019 году Turtle Rock Studios, создавшая знаменитую Left 4 Dead, анонсировала кооперативный зомби-шутер Back 4 Blood. Теперь же во время The Game Awards 2020 было представлено два трейлера, один из которых демонстрирует геймплей.

Кроме этого, разработчики назвали дату релиза Back 4 Blood. Игра появится 22 июня 2021 года на ПК (Steam и Epic Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Также все желающие могут зарегистрироваться на сайте проекта, чтобы получить шанс принять участие в закрытом альфа тестировании, что начнется 17 декабря.