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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Дебютный трейлер геймплея Back 4 Blood

Опубликовано: 11.12.2020 02:54:14
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В 2019 году Turtle Rock Studios, создавшая знаменитую Left 4 Dead, анонсировала кооперативный зомби-шутер Back 4 Blood. Теперь же во время The Game Awards 2020 было представлено два трейлера, один из которых демонстрирует геймплей.

Reveal Trailer
The Game Awards 2020 Gameplay Demo

Кроме этого, разработчики назвали дату релиза Back 4 Blood. Игра появится 22 июня 2021 года на ПК (Steam и Epic Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Также все желающие могут зарегистрироваться на сайте проекта, чтобы получить шанс принять участие в закрытом альфа тестировании, что начнется 17 декабря.

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