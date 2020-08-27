Показан дебютный трейлер Age of Empires III: Definitive Edition – переиздания классической стратегии в разрешении 4K Ultra HD и с полностью обновленным саундтреком. Кроме двух новых режимов, «Исторические битвы» и задания-испытания «Искусство войны», игра сможет похвастаться наличием всех ранее выпущенных дополнений, 14 цивилизациями из оригинальной версии, а также двумя новыми. Так, фанаты стратегии смогут опробовать свои силы, став во главе шведов и инков.

Релиз Age of Empires III: Definitive Edition состоится уже совсем скоро, 15 октября 2020 года.