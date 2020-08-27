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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Дебютный трейлер Age of Empires III: Definitive Edition

Опубликовано: 42 мин. назад
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Показан дебютный трейлер Age of Empires III: Definitive Edition – переиздания классической стратегии в разрешении 4K Ultra HD и с полностью обновленным саундтреком. Кроме двух новых режимов, «Исторические битвы» и задания-испытания «Искусство войны», игра сможет похвастаться наличием всех ранее выпущенных дополнений, 14 цивилизациями из оригинальной версии, а также двумя новыми. Так, фанаты стратегии смогут опробовать свои силы, став во главе шведов и инков.

Релиз Age of Empires III: Definitive Edition состоится уже совсем скоро, 15 октября 2020 года.

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