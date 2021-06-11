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Дебютный геймплей трейлер Disciples: Liberation

Опубликовано: 2 час. 56 мин. назад
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Во время IGN Expo 2021 впервые было показано видео геймплея анонсированной в начале года Disciples: Liberation – новой игры в серии Disciples, последняя часть которой выходила в далеком 2012 году. В ролике демонстрируется перемещение героя по миру, пошаговые тактические сражения, окно замка, древо скилов и многое другое.

Кроме этого в трейлере сообщается, что игра выйдет «скоро» и ее уже можно добавать в список ожидаемого в Steam. Кроме ПК, Disciples: Liberation посетит PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series.

Official Gameplay Trailer
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miharozhnov (уровень 18)28 мин. назад
Не, мне после второй сложно что-то принять, выглядит это безвкусно, атмосферы нет, арт-дизайн параша, нафиг эта по клеточная боёвка? Пускай будет как во второй. Просто посмотрите на это и поплачьте:
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