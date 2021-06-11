Дебютный геймплей трейлер Disciples: Liberation

Во время IGN Expo 2021 впервые было показано видео геймплея анонсированной в начале года Disciples: Liberation – новой игры в серии Disciples, последняя часть которой выходила в далеком 2012 году. В ролике демонстрируется перемещение героя по миру, пошаговые тактические сражения, окно замка, древо скилов и многое другое.

Кроме этого в трейлере сообщается, что игра выйдет «скоро» и ее уже можно добавать в список ожидаемого в Steam. Кроме ПК, Disciples: Liberation посетит PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series.