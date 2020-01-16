Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure получила дату релиза

Студия Branching Narrative объявила сегодня точную дату релиза своего интерактивного приключения Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure. Основанная на книге Deathtrap Dungeon из серии Fighting Fantasy писателя Яна Ливингстона, игра выйдет уже 21 января 2020 года на PC и Mac.

Книга Deathtrap Dungeon была создана еще в 1984 году, предлагая читателям пережить Испытание Чемпионов. События развивались в лабиринте Клыка, полном смертельных ловушек и кровожадных существ. Игра 2020 года же собирается представить геймерам качественный пересказ вышеописанного действа – с разветвленными выборами, увлекательным геймплеем и актером Эдди Марсаном в роли ведущего.