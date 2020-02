ИГРЫ

Бесплатное DLC Wrath of the Sea – уже в Thea 2: The Shattering

Пошаговая 4X-стратегия в сеттинге темного славянского фэнтези под названием Thea 2: The Shattering обзавелась новым бесплатным дополнением – Wrath of the Sea. DLC посвящено морской тематике и...