Датирована геймплейная презентация Age of Empires IV

Microsoft объявила, что 10 апреля проведет цифровое мероприятие под названием Age of Empires: Fan Preview. Это шоу в первую очередь отметится геймплейной демонстрацией Age of Empires IV. Ранее разработчики из студии Relic Entertainment показывали лишь трейлер стратегии с вкраплениями игрового процесса.

Шоу начнется в 22:00 по Москве (21:00 по Киеву) и продлится полчаса. Кроме геймплея четвертой части, мероприятие отметится новостями об Age of Empires II: Definitive Edition и Age of Empires III: Definitive Edition.