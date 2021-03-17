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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Датирована геймплейная презентация Age of Empires IV

Опубликовано: вчера, 16:59:59
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Microsoft объявила, что 10 апреля проведет цифровое мероприятие под названием Age of Empires: Fan Preview. Это шоу в первую очередь отметится геймплейной демонстрацией Age of Empires IV. Ранее разработчики из студии Relic Entertainment показывали лишь трейлер стратегии с вкраплениями игрового процесса.

Шоу начнется в 22:00 по Москве (21:00 по Киеву) и продлится полчаса. Кроме геймплея четвертой части, мероприятие отметится новостями об Age of Empires II: Definitive Edition и Age of Empires III: Definitive Edition.

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