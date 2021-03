Датирована геймплейная презентация Age of Empires IV

ИГРЫ

Объявлена дата релиза Crash Bandicoot 4: It's About Time на ПК

Студия Toys for Bob и издательство Activision объявили, что Crash Bandicoot 4: It's About Time появится на персональных компьютерах 26 марта 2021 года. Это на две недели позже, чем на PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch...