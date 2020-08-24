Дата релиза западной версии Yakuza: Like a Dragon

Ryu Ga Gotoku Studio и SEGA выпустили новый трейлер Yakuza: Like a Dragon и объявили дату релиза игры на Западе. Проект поступит в продажу на ПК (Steam), PS4 и Xbox One 13 ноября и получит английскую локализацию, о чем сообщалось ранее. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X тоже заявлены, но их дата выхода неизвестна.

Что касается свежего трейлера, то его посвятили профессиям бойцов в Yakuza: Like a Dragon. Они выступают своеобразными классами и предоставляют персонажу уникальные способности. Например, идол может позвать поклонников, чтобы они избили врага, а шеф-повар использовать сковороду и барбекю для нанесения повреждений.

Стоит также отметить, что разработчики не упомянули, будет ли бесплатное обновление Yakuza: Like a Dragon на консолях следующего поколения для покупателей проекта на PS4 и Xbox One.