НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
31514
Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
Общая информацияНовости (7)Видео (5)Скриншоты (6)

Дата релиза западной версии Yakuza: Like a Dragon

Опубликовано: 24.08.2020 16:29:36
Поделиться:  

Ryu Ga Gotoku Studio и SEGA выпустили новый трейлер Yakuza: Like a Dragon и объявили дату релиза игры на Западе. Проект поступит в продажу на ПК (Steam), PS4 и Xbox One 13 ноября и получит английскую локализацию, о чем сообщалось ранее. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X тоже заявлены, но их дата выхода неизвестна.

Что касается свежего трейлера, то его посвятили профессиям бойцов в Yakuza: Like a Dragon. Они выступают своеобразными классами и предоставляют персонажу уникальные способности. Например, идол может позвать поклонников, чтобы они избили врага, а шеф-повар использовать сковороду и барбекю для нанесения повреждений.

Стоит также отметить, что разработчики не упомянули, будет ли бесплатное обновление Yakuza: Like a Dragon на консолях следующего поколения для покупателей проекта на PS4 и Xbox One.

How Will You Rise?
Вам также может быть интересно
Главные проблемы и преимущества игр-сервисов Последние пять лет каждое крупное и даже среднее по меркам индустрии издательство старается запустить свою успешную игру-сервис. Причина этого проста: такие проекты приносят больше всего прибыли при условии, что удастся привлечь определенную часть аудитории. Главные проблемы и преимущества игр-сервисов Состоялся анонс Gotham Knights В рамках прямой трансляции DC Fandome состоялся официальный анонс новой игры Gotham Knights от компании WB Games Montreal. Показанный трейлер рассказывает, что Бэтмена больше нет, и на защиту города... Состоялся анонс Gotham Knights
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)8 час. 0 мин. назад
kipperin писал(а):
а я уже давно к японской озвучке привык,но главный вопрос,где части с 3 по 6,неужели не льзя сделать ХД ЕДИШОН КАК НА ПС4 И ПОРТИРОВАТЬ СРАЗУ 4 ИГРЫ НА ПК!!!!???
Думаю, в конце концов портируют. Не зря Сега после ошеломительного (в первую очередь для себя же) успеха порта Персоны 4 на ПК уже несколько раз делала заявления в духе "порты на ПК очень успешны, поэтому ждите всё больше портов от нас в ближашем будущем"
Нуб
kipperin (уровень 1)сегодня, 02:48:04
Mas7er писал(а):
SEGA/Atlus похоже решили теперь все игры дублировать на английский. Якудза вообще впервые получает дубляж (если не считать спин-офф Judgment), 13 Sentinels тоже получит патч первого дня с английской озвучкой. Надеюсь, задержка с P5 Scramble связана как раз с работой над дубляжом, потому что если в итоге после такого огромного ожидания они еще и просто субтитры выкатят - я не знаю что с ними сделаю crazy
P.S. правда дату релиза еще месяц назад объявляли =)
а я уже давно к японской озвучке привык,но главный вопрос,где части с 3 по 6,неужели не льзя сделать ХД ЕДИШОН КАК НА ПС4 И ПОРТИРОВАТЬ СРАЗУ 4 ИГРЫ НА ПК!!!!???
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 16:44:08
Сообщение отредактировано пользователем 24.08.2020 15:46:01
SEGA/Atlus похоже решили теперь все игры дублировать на английский. Якудза вообще впервые получает дубляж (если не считать спин-офф Judgment), 13 Sentinels тоже получит патч первого дня с английской озвучкой. Надеюсь, задержка с P5 Scramble связана как раз с работой над дубляжом, потому что если в итоге после такого огромного ожидания они еще и просто субтитры выкатят - я не знаю что с ними сделаю crazy
P.S. правда дату релиза еще месяц назад объявляли =)
Игровые новoсти
2 час. 27 мин. назад0Детали Call Of Duty: Black Ops Cold War уже сливают вчера, 20:06:400Релизный трейлер Marvel's Avengers вчера, 17:24:090Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum вчера, 17:03:057Вот почему Бэтмен мертв в Gotham Knights 24.08.2020 16:29:363Дата релиза западной версии Yakuza: Like a Dragon 23.08.2020 03:37:1511Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham 22.08.2020 20:53:4019Состоялся анонс Gotham Knights
Новости игр
Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of PersiaСЛУХИ Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia На сайте гватемальского сервиса цифровой дистрибуции MAX засветился ремейк Prince of Persia. Информация о том, какая именно игра из серии будет обновлена отсутствует. Самый явный кандидат – The Sands of Time 2003 года... Сюжетный трейлер Iron HarvestИГРЫ Сюжетный трейлер Iron Harvest Студия KING Art и издательство Deep Silver опубликовали трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest. Он посвящен сюжету игры, который призван продемонстрировать многочисленные ужасы войны... Состоялся анонс Gotham KnightsИГРЫ Состоялся анонс Gotham Knights В рамках прямой трансляции DC Fandome состоялся официальный анонс новой игры Gotham Knights от компании WB Games Montreal. Показанный трейлер рассказывает, что Бэтмена больше нет, и на защиту города...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: ArkhamCtrl + стрелка вправо