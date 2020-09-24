Дата релиза ремастера Nier

Square Enix опубликовала вступление из ремастера Nier, который получил подзаголовок Replicant ver. 1.22474487139. Ролик демонстрирует лишь отдельные локации и содержит кадры с упоминанием ведущих разработчиков игры. Но все же видео сообщает одну важную деталь – дату релиза. На западе ремастер выйдет 23 апреля 2021 года на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One.

Сами создатели Nier Replicant ver. 1.22474487139 называют свое творение чем-то средним между ремейком и ремастером. Разработчики внесли правки в отдельные сцены, хоть фундаментально режиссура не изменилась. Они также улучшили графику, исправили важные недочеты в игровом процессе и переписали саундтрек.