Дата релиза Pokemon Legends: Arceus

The Pokemon Company объявила дату релиза ролевой игры в открытом мире Pokemon Legends: Arceus. Проект поступит в продажу 28 января 2022 года эксклюзивно на Nintendo Switch. В нем пользователи отправятся в далекое прошлое и будут исследовать регион Синно. А центральная сюжетная линия в игре связана с легендарным покемоном Аркеусом.

Кроме того, The Pokemon Company объявила дату выхода Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl – ремейков Diamond and Pearl. Они станут доступны к покупке на Nintendo Switch уже 19 ноября текущего года.