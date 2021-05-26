НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
116
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (2)Видео (1)

Дата релиза Pokemon Legends: Arceus

Опубликовано: вчера, 16:57:06
Поделиться:  

The Pokemon Company объявила дату релиза ролевой игры в открытом мире Pokemon Legends: Arceus. Проект поступит в продажу 28 января 2022 года эксклюзивно на Nintendo Switch. В нем пользователи отправятся в далекое прошлое и будут исследовать регион Синно. А центральная сюжетная линия в игре связана с легендарным покемоном Аркеусом.

Кроме того, The Pokemon Company объявила дату выхода Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl – ремейков Diamond and Pearl. Они станут доступны к покупке на Nintendo Switch уже 19 ноября текущего года.

 

Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в июне 2021 года Sony объявила бесплатную подборку игр для подписчиков PlayStation Plus в июне. Японская компания не сбавляет оборотов и продолжает радовать публику неплохими проектами. На этот раз в списке оказался космический симулятор... Игры PlayStation Plus в июне 2021 года Дата релиза GTA V на PS5, Xbox Series X и S Rockstar Games объявила дату релиза Grand Theft Auto V на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Игра появится на консолях уже текущего поколения 11 ноября 2021 года. На PS5 пользователи получат бесплатный трехмесячный доступ к GTA Online... Дата релиза GTA V на PS5, Xbox Series X и S
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
10 час. 40 мин. назад0Совсем скоро состоится премьера геймплея Far Cry 6 вчера, 19:07:171Игры PlayStation Plus в июне 2021 года вчера, 18:52:090Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июне 2021 вчера, 18:12:120Четвертый трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin вчера, 16:57:060Дата релиза Pokemon Legends: Arceus 25.05.2021 18:48:370Сюжетный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart 25.05.2021 17:26:28016 минут геймплея Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground
Новости игр
Релизный трейлер BiomutantИГРЫ Релизный трейлер Biomutant Студия Experiment 101 и издательство THQ Nordic опубликовали релизный трейлер экшена в открытом мире Biomutant. Ролик, по сути, сосредоточен на самой сильной стороне проекта – исследовании окружающей среды... Оценки BiomutantИГРЫ Оценки Biomutant Сегодня, 24 мая, спало эмбарго на публикацию обзоров Biomutant. Игра разделила сообщество критиков: одним она понравилась, а другие активно ругают дебютный проект Experiment 101 за многочисленные проблемы... Новые детали Overwatch 2ИГРЫ Новые детали Overwatch 2 Blizzard провела стрим, посвященный Overwatch 2, в котором поделилась некоторыми деталями игры. В новой части игроки смогут объединяться в PvP-команды по пять человек, вместо шести, как было в первом Overwatch...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Сюжетный трейлер Ratchet & Clank: Rift ApartCtrl + стрелка вправо