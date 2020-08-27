Дата релиза и короткометражка по World of Warcraft: Shadowlands

На церемонии открытия Gamescom 2020 компания Blizzard Entertainment представила анимационную короткометражку, посвященную World of Warcraft: Shadowlands. В ней показывается, как Артас под влиянием Ледяной Скорби убил своего наставника, Утера Светоносного. Однако тот не умер, а попал в Бастион – одну из локаций в грядущем расширении популярной MMORPG. Теперь он жаждет добиться справедливости.

Параллельно Blizzard объявила дату релиза World of Warcraft: Shadowlands. Аддон выйдет 27 октября 2020 года, а его предварительный заказ можно оформить прямо сейчас. Расширение распространяется в трех изданиях – Base, Heroic и Epic.