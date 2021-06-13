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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Дата релиза и геймплей Age of Empires IV

Опубликовано: 1 час. 23 мин. назад
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Одна из самых известный стратегий возвращается с релизом Age of Empires IV, который запланирован на 28 октября 2021 года. Игра перенесет вас в самый центр масштабных исторических сражений, которые имели важную роль в развитии истории.

Age of Empires IV представит восемь уникальных цивилизаций, а также четыре сюжетные кампании с 35 миссиями, в которых можно будет пересечься со знаменитыми историческими личностями. Для любителей мультиплеера разработчики подготовили восемь различных многопользовательских режимов.

Gameplay Trailer - E3 2021
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