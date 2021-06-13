Дата релиза и геймплей Age of Empires IV

Одна из самых известный стратегий возвращается с релизом Age of Empires IV, который запланирован на 28 октября 2021 года. Игра перенесет вас в самый центр масштабных исторических сражений, которые имели важную роль в развитии истории.

Age of Empires IV представит восемь уникальных цивилизаций, а также четыре сюжетные кампании с 35 миссиями, в которых можно будет пересечься со знаменитыми историческими личностями. Для любителей мультиплеера разработчики подготовили восемь различных многопользовательских режимов.