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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза Hitman 3

Опубликовано: 6 час. 5 мин. назад
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Студия IO Interactive объявила дату выхода Hitman 3. Игра станет доступна 20 января 2021 года на ПК (Epic Games Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 и в Google Stadia. Предварительные заказы проекта уже открываются в разных регионах на указанных платформах, а значит – в ближайшие дни его смогут оформить все желающие.

Hitman 3 распространяется в двух изданиях: стандартном и Deluxe. Первое включает только базовую игру, а второе в дополнение к ней порадует покупателей скинами, саундтреком, цифровой книгой и уникальными контрактами на убийства. За предварительный заказ проекта предусмотрены облики портфеля, оружия и костюма, стилизованные под разные части серии.

По словам разработчиков, при покупке Hitman 3 на PS4 и Xbox One, пользователи бесплатно получат версии для PlayStation 5 и Xbox Series X.

 

 

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