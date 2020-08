Дата релиза Genshin Impact

Китайская студия Mihoyo объявила дату релиза Genshin Impact. Игра выйдет 28 сентября 2020 года на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Когда произойдет запуск на PS4 и Xbox One, разработчики расскажут позже.

Проект представляет собой ролевой экшен с элементами ММО, вдохновленный изумительной The Legend of Zelda: Breath of the Wild. При его прохождении пользователи будут изучать открытый фэнтезийный мир Тейват, наполненный заданиями и активностями. В основе геймплея в Genshin Impact лежат сражения, прокачка персонажа, сбор экипировки и так далее.

Сюжет же расскажет о поисках брата протагониста. Игра, кстати, позволит управлять не только главным героем, но и другими персонажами.