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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Дата релиза Genshin Impact

Опубликовано: 59 мин. назад
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Китайская студия Mihoyo объявила дату релиза Genshin Impact. Игра выйдет 28 сентября 2020 года на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Когда произойдет запуск на PS4 и Xbox One, разработчики расскажут позже.

Проект представляет собой ролевой экшен с элементами ММО, вдохновленный изумительной The Legend of Zelda: Breath of the Wild. При его прохождении пользователи будут изучать открытый фэнтезийный мир Тейват, наполненный заданиями и активностями. В основе геймплея в Genshin Impact лежат сражения, прокачка персонажа, сбор экипировки и так далее.

Сюжет же расскажет о поисках брата протагониста. Игра, кстати, позволит управлять не только главным героем, но и другими персонажами.

 

Скриншот игры Genshin Impact

 

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