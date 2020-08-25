НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1401360
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
80Место:635 / 1566
Общая информацияНовости (37)Блоги (1)Видео (23)Скриншоты (6)ОбзорПохожие игры (6)Достижения

Дата релиза дополнения Fantastic Fustercluck к Borderlands 3

Опубликовано: вчера, 18:00:42
Поделиться:  

Разработчики из Gearbox Software и издательство 2K Games объявили дату релиза дополнения Fantastic Fustercluck к Borderlands 3. Оно появится 10 сентября 2020 года на всех платформах и станет последней добавкой в текущем сезонном абонементе.

Расширение привнесет в игру Крига – персонажа класса Псих, который известен фанатам по второй части. Согласно сюжету дополнения, пользователи отправятся исследовать сознание героя. Туда их отправит Патриция Таннис с целью проверить свою теорию насчет того, почему все психи во вселенной Borderlands сошли с ума.

Fantastic Fustercluck также добавит новое оружие, в том числе легендарное, и повысит максимальный уровень до 65-го. Последняя опция будет доступна и тем, кто не приобретет дополнения. Больше разработчики не станут повышать уровень в Borderlands 3.

Fantastic Fustercluck Official Reveal Trailer
Вам также может быть интересно
Главные проблемы и преимущества игр-сервисов Последние пять лет каждое крупное и даже среднее по меркам индустрии издательство старается запустить свою успешную игру-сервис. Причина этого проста: такие проекты приносят больше всего прибыли при условии, что удастся привлечь определенную часть аудитории. Главные проблемы и преимущества игр-сервисов Тизер Call Of Duty: Black Ops Cold War Слухи о том, что новая часть Call Of Duty будет посвящена Холодной Войне, официально получили подтверждение. Анонс игры под названием Call of Duty: Black Ops Cold War состоялся в виде тизер-трейлера, а полноценно проект... Тизер Call Of Duty: Black Ops Cold War
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 20:13:150Класс Техномант в новом геймплее Outriders вчера, 18:51:430СМИ: в 2021 году появится новая модель Nintendo Switch вчера, 18:00:420Дата релиза дополнения Fantastic Fustercluck к Borderlands 3 вчера, 17:33:590Тизер и новая дата выхода King's Bounty II 25.08.2020 14:04:570Детали Call Of Duty: Black Ops Cold War уже сливают 24.08.2020 20:06:400Релизный трейлер Marvel's Avengers 24.08.2020 17:24:090Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum
Новости игр
СМИ: в 2021 году появится новая модель Nintendo SwitchСЛУХИ СМИ: в 2021 году появится новая модель Nintendo Switch Недавно из разных источников начали поступать сведения о выходе новой модели Nintendo Switch в 2021 году. Как оказалось, это не были простые слухи. Авторитетное издание Bloomberg подтвердило просочившуюся информацию... Релизный трейлер Marvel's AvengersИГРЫ Релизный трейлер Marvel's Avengers Разработчики из Crystal Dynamics и Eidos Montreal при поддержке издательства Square Enix выпустили релизный трейлер Marvel's Avengers. Игра выйдет уже 4 сентября 2020 года на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One... Сюжетный трейлер WindboundИГРЫ Сюжетный трейлер Windbound Разработчики из 5 Lives Studios совместно с издательством Deep Silver выпустили сюжетный трейлер Windbound. В нем раскрывается завязка истории и рассказывается о сложностях, с которыми столкнется главная героиня...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
СМИ: в 2021 году появится новая модель Nintendo SwitchCtrl + стрелка влево Тизер и новая дата выхода King's Bounty IICtrl + стрелка вправо