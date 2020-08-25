Дата релиза дополнения Fantastic Fustercluck к Borderlands 3

Разработчики из Gearbox Software и издательство 2K Games объявили дату релиза дополнения Fantastic Fustercluck к Borderlands 3. Оно появится 10 сентября 2020 года на всех платформах и станет последней добавкой в текущем сезонном абонементе.

Расширение привнесет в игру Крига – персонажа класса Псих, который известен фанатам по второй части. Согласно сюжету дополнения, пользователи отправятся исследовать сознание героя. Туда их отправит Патриция Таннис с целью проверить свою теорию насчет того, почему все психи во вселенной Borderlands сошли с ума.

Fantastic Fustercluck также добавит новое оружие, в том числе легендарное, и повысит максимальный уровень до 65-го. Последняя опция будет доступна и тем, кто не приобретет дополнения. Больше разработчики не станут повышать уровень в Borderlands 3.