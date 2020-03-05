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Дата релиза Cloudpunk – футуристический курьер прибудет в апреле

Опубликовано: 11 час. 41 мин. назад
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Симулятор курьера Cloudpunk, анонсированный в ноябре прошлого года, обзавелся сегодня точной датой релиза. По заверению студии Ion Lands, премьера игры на персональных компьютерах состоится уже 23 апреля 2020. Позже новинка также появится на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Cloudpunk поведает об интересной жизни футуристического курьера по имени Рания. В ее роли вам предстоит летать на машине, встречаясь с различными обитателями города Нивалис. Насыщенная история займет лишь одну ночь, в течение которой вы посетите трущобы и богатые районы далекого будущего, а также узнаете о масштабе корпоративного заговора, зловещем потенциале искусственного интеллекта и, конечно же, хакерах.

Launch Date Reveal Trailer
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