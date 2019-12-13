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Дата релиза Ash of Gods: Redemption на консолях

Опубликовано: 13.12.2019 13:54:06
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Пошаговая ролевая игра Ash of Gods: Redemption, которая в марте 2018 года вышла на ПК, получила точную дату релиза на консолях. Так, 31 января 2020 года проект посетит PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Консольная версия будет распространяться как в цифре, так и на дисках, и получит полную русскую локализацию.

Напомним, что Ash of Gods: Redemption предлагает нелинейный сюжет, проработанную боевую систему, полностью нарисованную вручную графику и саунтдрек, созданный Адамом Скорупой, Кшиштофом Вежинкевичем и Михалем Целески, которые работали над музыкой для таких игр, как The Witcher, Bulletstorm, Painkiller, EVE Online, Call of Juarez и Shadow Warrior.

Играть в Ash of Gods: Redemption
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