Дата релиза Ash of Gods: Redemption на консолях

Ash of Gods: Redemption

Ash of Gods: Redemption Android / iOS / NSwitch / PS4 / XOne / ПК / Mac

Пошаговая ролевая игра Ash of Gods: Redemption, которая в марте 2018 года вышла на ПК, получила точную дату релиза на консолях. Так, 31 января 2020 года проект посетит PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Консольная версия будет распространяться как в цифре, так и на дисках, и получит полную русскую локализацию.

Напомним, что Ash of Gods: Redemption предлагает нелинейный сюжет, проработанную боевую систему, полностью нарисованную вручную графику и саунтдрек, созданный Адамом Скорупой, Кшиштофом Вежинкевичем и Михалем Целески, которые работали над музыкой для таких игр, как The Witcher, Bulletstorm, Painkiller, EVE Online, Call of Juarez и Shadow Warrior.