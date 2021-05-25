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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата показа первого геймплея Horizon Forbidden West

Опубликовано: 10 час. 53 мин. назад
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Компания Sony объявила дату следующего выпуска передачи State of Play. Он пройдет 27 мая, начало в 00:00 по Москве и Киеву. Трансляция продлится 20 минут и будет всецело посвящена Horizon Forbidden West.

Игру анонсировали почти год назад, однако новости о ней поступали редко. Кроме дебютного трейлера, материалы, посвященные проекту, не публиковались. Грядущая демонстрация будет содержать 14 минут геймплея. Возможно, зрителям также объявят точную дату релиза.

Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году на PS4 и PS5, конкретные сроки пока не называются.

 

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