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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 3
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Dark Alliance – кооперативный экшен во вселенной D&D

Опубликовано: 13.12.2019 05:32:38
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В череду анонсов The Game Awards прокралась новая игра во вселенной D&D. Разрабатываемый студией Tuque Games, кооперативный экшен-РПГ Dungeons & Dragons - Dark Alliance позволит перенестись прямиком в самые горячие сражения. Кроме видео и информации о том, что нас ждет исследование данженов, прокачка и кооперативный режим на четырех игроков, информации нет. Остается лишь ждать подробностей в ближайшем будущем.

Релиз Dungeons & Dragons - Dark Alliance ожидается во второй половине 2020 года на ПК и консоли, список которых обещают также представить позже.

Announcement Trailer
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Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)13.12.2019 13:30:59
Shtefan писал(а):
Ну не совсем так. Есть ролевая игра DnD, есть для нее различные игровые миры, наиболее популярным из которых является Форготен Рилмс (тут вот кстати в трейлере Сальваторские герои и скачут - Дриззт Доурден сотоварищи). Игры DnD нет без игрового мира, вот их союз логично и считать вселенной.
Вот именно, что вопрос к семантике. D&D - свод правил и механик, а также рекомендации к официально или полуофициально поддерживаемым вселенным (Forgotten Realms, Planescape и т.д.) причем сами эти вселенные, так или иначе будут разниться, что, в свою очередь, влечет дополнение или наоборот урезание за ненадобностью тех самых правил. Вышеупомянутые вселенные прекрасно ложатся под механики и иных систем (HeroQuest2.0, Fate, Pathfinder, D20 и т.д.), хоть официально это и не нравиться Wizard`ам, на что кладут большой и толстый скипетр всевластия игроки и мастера. Вселенная без системы может существовать, фанфики типа вышеупомянутого с Дриззтом (Дзиртом) не привязываются к системе DnD, система без вселенной - ненужные никому ограничения, кубики и миниатюрки.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)13.12.2019 12:38:52
CeMeH писал(а):
а система правил превратилась в целую вселенную
Ну не совсем так. Есть ролевая игра DnD, есть для нее различные игровые миры, наиболее популярным из которых является Форготен Рилмс (тут вот кстати в трейлере Сальваторские герои и скачут - Дриззт Доурден сотоварищи). Игры DnD нет без игрового мира, вот их союз логично и считать вселенной.
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)13.12.2019 11:23:00
Эх, вот и наступило время, когда "Подземелья и Драконы" превратилась из пошаговой тактики в кооперативный экшон с элементами рпг, а система правил превратилась в целую вселенную. Ждем игру по вселенной Монополииdntknw
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