Dark Alliance – кооперативный экшен во вселенной D&D

В череду анонсов The Game Awards прокралась новая игра во вселенной D&D. Разрабатываемый студией Tuque Games, кооперативный экшен-РПГ Dungeons & Dragons - Dark Alliance позволит перенестись прямиком в самые горячие сражения. Кроме видео и информации о том, что нас ждет исследование данженов, прокачка и кооперативный режим на четырех игроков, информации нет. Остается лишь ждать подробностей в ближайшем будущем.

Релиз Dungeons & Dragons - Dark Alliance ожидается во второй половине 2020 года на ПК и консоли, список которых обещают также представить позже.