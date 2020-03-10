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Mypulse Опубликовал Mypulse 5
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Command & Conquer Remastered Collection выйдет в июне

Опубликовано: 6 час. 59 мин. назад
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Только что компания Electronic Arts продемонстрировала дебютный трейлер Command & Conquer Remastered Collection – сборника, который содержит улучшенные версии стареньких Red Alert и Tiberian Dawn со всеми дополнениями. Премьера новинки состоится 5 июня 2020 года на PC в Steam и Origin.

Игры в комплекте были значительно переработаны. Они получили поддержку 4K-разрешения, более удобное управление и измененный интерфейс. Оригинальный композитор Фрэнк Клепаки перезаписал семичасовой саундтрек, включив в него спрятанные и не вышедшие треки. Некоторые потерянные видеоролики игр тоже были восстановлены.

В будущем Limited Run издаст Command & Conquer Remastered Collection в рознице. Сборник будет стоить 60 долларов, а в его составе окажется ключ именно для Steam.

Remastered Collection Official Reveal Trailer
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новыестарые5 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 44 мин. назад
DzirtDoUrden писал(а):
Я то дурак надеялся что реанимация любимой стратегии будет на новом движке, с современной графикой и эффектами, ну что то уровня Capcom с его ремейком Резидента, а получим что то в духе Варика от Близов.
Ну, вы сами себя описали. Сам написал, что это РЕМАСТЕР, и сам зачем-то потом сравнил с РЕМЕЙКОМ.
Гениально.
Член Совета джедаев
DzirtDoUrden (уровень 17)2 час. 7 мин. назад
Позорище. Чуть-чуть подновили текстурки и это типо Ремастер? Я то дурак надеялся что реанимация любимой стратегии будет на новом движке, с современной графикой и эффектами, ну что то уровня Capcom с его ремейком Резидента, а получим что то в духе Варика от Близов.
Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)2 час. 23 мин. назад
Mas7er писал(а):
Еще бы Red Alert 2 как-нибудь попозже...
А RA 2 и так отлично смотрится, но им бы баланс поправить и сервера поднять. Ну и просто в стим пихнуть.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 30 мин. назад
Выглядит просто шикарно, ЕА молодцы, в отличие от сами знаете кого. Еще бы Red Alert 2 как-нибудь попозже...
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)5 час. 54 мин. назад
я когда узнал, что будут обновлять цыц, то надеялся, что сделают первую часть на движке третьей
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