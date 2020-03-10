Command & Conquer Remastered Collection выйдет в июне

Только что компания Electronic Arts продемонстрировала дебютный трейлер Command & Conquer Remastered Collection – сборника, который содержит улучшенные версии стареньких Red Alert и Tiberian Dawn со всеми дополнениями. Премьера новинки состоится 5 июня 2020 года на PC в Steam и Origin.

Игры в комплекте были значительно переработаны. Они получили поддержку 4K-разрешения, более удобное управление и измененный интерфейс. Оригинальный композитор Фрэнк Клепаки перезаписал семичасовой саундтрек, включив в него спрятанные и не вышедшие треки. Некоторые потерянные видеоролики игр тоже были восстановлены.

В будущем Limited Run издаст Command & Conquer Remastered Collection в рознице. Сборник будет стоить 60 долларов, а в его составе окажется ключ именно для Steam.