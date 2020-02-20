Chivalry 2 – сюжетный трейлер и закрытое тестирование

Компания Tripwire Interactive и студия Torn Banner готовят сейчас новый сетевой экшен Chivalry 2 – прямое продолжение оригинальной Chivalry: Medieval Warfare. Сегодня девелоперы опубликовали сюжетный трейлер сиквела, а также раскрыли планы по проведению закрытого тестирования.

Chivalry 2 получит стандартную для «второй части» порцию нововведений. Авторы собираются улучшить графику и повысить общую технологичность игры. События сиквела развернутся через двадцать лет после завершения истории Chivalry: Medieval Warfare. В центре внимания окажется некогда победивший король Малрик, власти которого угрожает теперь новая сила.

Тестирование Chivalry 2 пройдет в марте 2020 года. Записаться можно на официальном сайте: вам придется предоставить свои имя и фамилию, адрес электронной почты и ник в Discord. Закрытая альфа будет идти под NDA, которое запрещает публично делиться какой-либо информацией об игре.