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Chivalry 2 больше не эксклюзив EGS

Опубликовано: 4 час. 57 мин. назад
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Долгое время Chivalry 2, от разработчиков из Torn Banner Studios, была эксклюзивом Epic Games Store. Однако у всего есть конец и сегодня, спустя год после релиза, она наконец-то вышла в Steam. Об этом авторы сообщили в новом трейлере игры.

В нем они представили и новое бесплатное дополнение Tenosian Invasion, которое уже доступно всем владельцам игры. Оно стало самым амбициозным и большим DLC за все время существования Chivalry 2.

Уже сейчас игроки могут опробовать новую фракцию, карты для режимов «Team Deathmatch» и «Team Object», скины для оружия. С релизом в Steam появилась и поддержка кроссплатформенности. Сами битвы тоже изменятся, ведь авторы добавили в игру конницу, которая способна быстро изменить ход сражения.

Chivalry 2 – это многопользовательский экшен, вышедший весной 2021 года. Он переносит игроков во времена средневековых сражений, где они поучаствуют в битве на мечах, а также масштабных и зрелищных осадах.

Steam Launch / Tenosian Invasion Update
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