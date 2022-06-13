Chivalry 2 больше не эксклюзив EGS

Долгое время Chivalry 2, от разработчиков из Torn Banner Studios, была эксклюзивом Epic Games Store. Однако у всего есть конец и сегодня, спустя год после релиза, она наконец-то вышла в Steam. Об этом авторы сообщили в новом трейлере игры.

В нем они представили и новое бесплатное дополнение Tenosian Invasion, которое уже доступно всем владельцам игры. Оно стало самым амбициозным и большим DLC за все время существования Chivalry 2.

Уже сейчас игроки могут опробовать новую фракцию, карты для режимов «Team Deathmatch» и «Team Object», скины для оружия. С релизом в Steam появилась и поддержка кроссплатформенности. Сами битвы тоже изменятся, ведь авторы добавили в игру конницу, которая способна быстро изменить ход сражения.

Chivalry 2 – это многопользовательский экшен, вышедший весной 2021 года. Он переносит игроков во времена средневековых сражений, где они поучаствуют в битве на мечах, а также масштабных и зрелищных осадах.