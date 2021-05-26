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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Четвертый трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Опубликовано: вчера, 18:12:12
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Компания Capcom опубликовала четвертый трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. В первой половине ролика раскрывается сюжетная завязка игры: персонажи сообщают об исчезновениях сотен раталосов и появлении столпов света, которые вызывают у монстров ярость. Затем зрителям демонстрируют конфликты между главными героями и фрагменты из заставок.

А вторая часть трейлера показывает сражения с участием монстров. Они отличаются внешним видом и способностями, которые применяют в бою.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет 9 июля 2021 года на ПК и Nintendo Switch.

Trailer 4 [RUS]
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