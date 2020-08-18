Четвертый дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire Wars

Kalypso Media выпустила четвертый дневник разработчиков пошаговой стратегии Immortal Realms: Vampire Wars, посвященный истории игра. В ее центре находится три клана: Дракул, Носфернус и Моройя. О них разработчики уже рассказывали в первом дневнике.

Главным протагонистом игры является Влад Дракула, который правит кланом Дракул. Он представляет чистокровных вампиров, а его главная цель – поддерживать мир и спокойствие на своих землях. Его жена Сесилия также является одним из главных персонажей Immortal Realms: Vampire Wars, но, в отличие от своего мужа, она более воинственная и не такая благородная.

Конкуренцию семьи Дракул составляют клан коварных и благородных вампиров Моройя, а также более древние Носфернусы – вампиры, обитающие в канализации и жаждущие мести.

Детальнее познакомится с каждым кланом и их правителями игроки смогут уже скоро – 28 августа на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.