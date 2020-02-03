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Четвертое обновление для Surviving the Aftermath – «Великие умы»

Опубликовано: 44 мин. назад
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Компания Paradox Interactive готовит четвертое обновление для стратегии Surviving the Aftermath под названием «Великие умы». Апдейт значительно переделает древо технологий, а его премьера состоится через несколько дней.

«Великие умы» изменит внутриигровое древо технологий, в котором можно будет открыть аж 79 уникальных опций. Также в игре появятся лидеры обществ – десять колоритных человек с различными характерами и бонусами.

Вместе с апдейтом улучшится и внешнее качество Surviving the Aftermath: разработчики прокачают освещение и добавят новые модельки колонистов. Узнать о «Великих умах» больше можно будет в ходе официальной презентации, которая пройдет 4 февраля в 19:00 по МСК.

Update 4 Great Minds
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