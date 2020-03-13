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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Через несколько дней в Wasteland 3 начнется бета-тест

Опубликовано: 4 час. 20 мин. назад
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Официальный анонс Wasteland 3 состоялся еще в 2016 году. Сегодня же девелоперы из inXile Entertainment объявили, что скоро в их ролевой игре начнется полноценное бета-тестирование. Дата старта – 17 марта 2020 на PC.

Поучаствовать в тесте позволят только верным вкладчикам Wasteland 3. Если вы пожертвовали на разработку игры не менее 25 долларов, тогда вам на почту прибудет заветный ключик для активации в Steam. Также перейти в бету смогут все те пользователи, которых ранее приглашали в альфу.

В рамках беты откроется вступительная часть Wasteland 3. Авторы заранее предупреждают о возможных багах и плохой оптимизации, так как игра все еще не завершена. Финальная премьера Wasteland 3 состоится уже 19 мая 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

 

Скриншот игры Wasteland 3

 

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