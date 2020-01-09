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Через месяц в The Division 2 появится Нью-Йорк

Опубликовано: 09.01.2020 17:27:14
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Еще на E3 2019 компания Ubisoft объявила, что в The Division 2 появится нью-йоркский остров Кони-Айленд вместе с выходом третьего сюжетного эпизода. Теперь же апдейт получил более точную дату релиза – февраль 2020 года для PC, PS4 и Xbox One.

Не считая свежей локации, обновление также привнесет в The Division 2 фракцию «Чистильщиков» из первой части, два сюжетных задания, два скрытых квеста для владельцев сезонного абонемента, новую специализацию и несколько пушек.

Распространяться третий эпизод будет бесплатно. После него девелоперы обещают добавить в The Division 2 полноценный второй рейд.

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